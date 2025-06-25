Кроуфорд возмутился из-за рейтинга The Ring: «Я лучше Иноуэ»
Американец заявил, что заслуживает более высокой позиции в рейтинге лучших боксёров планеты
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
37-летний американский боксер Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО), бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе, выразил недовольство своим местом в рейтинге P4P (pound-for-pound) от авторитетного издания The Ring.
Я — третий? А кто это вообще решил? Мне нужно серьезно с ними поговорить. Пусть Усик будет первым — тут без вопросов. Но я точно должен быть выше Иноуэ. Я лучше него.
Напомним, в обновленном рейтинге Александр Усик занимает первое место, Наоя Иноуэ — второе, а Кроуфорд — третье.
Брэдли дал совет Кроуфорду относительно мегабоя против Канело.
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