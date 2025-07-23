Олег Гончар

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи (22-1, 16 КО) выразил уверенность в своих шансах стать чемпионом в супертяжелом весе. Об этом он рассказал Sky Sports.

Околи надеется, что Усик в конце года откажется от чемпионских титулов и все остальные начнут делить их между собой.

Околи по одной из версий идет на первой позиции рейтинга, и поэтому он должен биться за вакантный пояс.

"Если Усик откажется, Кабайел автоматически станет полноправным чемпионом. Если я сохраню свое первое место в рейтинге, то стану обязательным претендентом". Лоуренс Околі

Также Околи считает, что временный чемпион Агит Кабайел является сильным боксером, но выразил уверенность, что для завоевания титула в хэвивейте необходимо побеждать топовых соперников.

Околи верит в свои силы и стремится быть в отличной форме, чтобы побороться за чемпионский пояс.

Напомним, ранее Бари Макгигэн предостерег Усика от боя с молодым Итаумой.

У Усика хотят поединок за очень хороший гонорар.