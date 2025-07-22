Олег Шумейко

Менеджер Александра Усика (24-0, 15 KO) Эгис Климас высказался о будущем абсолютного чемпиона после победы над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова функционера приводит vringe.com:

Весь мир хочет знать, что будет дальше. Джейк Пол провел дуэль взглядов с Усиком. Есть Дерек Чисора, Джозеф Паркер, Агит Кабайэл, Тайсон Фьюри выкладывал видео. Что будет дальше?

Мы не знаем. Нам нужно всё взвесить и посмотреть. Сейчас все хотят Александра Усика, все хотят возможность стать абсолютным чемпионом. Вот что происходит, когда ты показываешь миру, что ты лучший. Сейчас все хотят его. Посмотрим.

Вы хотите провести бой за самый большой гонорар или провести самое большое событие, или трилогию с Фьюри?

Честно говоря, он уже достиг всего, что возможно в этом спорте. Я думаю, что прямо сейчас для него было бы хорошее время получить очень хороший гонорар.

Звезда НБА назвал Усика легендой.