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Ортис нанес всего на три точных удара меньше, чем Ломаченко. Статистика ударов

Если бы судьи считали результат по точным ударам, то была бы ничья
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 14:38
Ортис нанес всего на три точных удара меньше, чем Ломаченко. Статистика ударов
Джемейн Ортис - Василий Ломаченко / Фото: AP

Появилась статистика ударов от CompuBox в поединке украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке против американца Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).

За 12 раундов Ломаченко выбросил 571 удар, из которых 125 точных. Ортис из 607 выброшенных ударов попал 122.

Ломаченко попал 33 из 271 джеба, а соперник 15 из 297. По показателю силовых ударов лучше был Ортис – 107 из 310 против 92 из 300.

Отметим, что если бы судили по количеству точных ударов за раунд, то бой закончился бы вничью 6:6.

 

Напомним, ранее Девин Хэйни и Теренс Кроуфорд раскритиковали оценки судей в бою Ломаченко – Ортис.

Карен Агабекян
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Теги

Джемейн Ортис Василий Ломаченко

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