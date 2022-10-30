Ортис нанес всего на три точных удара меньше, чем Ломаченко. Статистика ударов

Если бы судьи считали результат по точным ударам, то была бы ничья

Джемейн Ортис - Василий Ломаченко / Фото: AP

Появилась статистика ударов от CompuBox в поединке украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке против американца Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО).



За 12 раундов Ломаченко выбросил 571 удар, из которых 125 точных. Ортис из 607 выброшенных ударов попал 122.

Ломаченко попал 33 из 271 джеба, а соперник 15 из 297. По показателю силовых ударов лучше был Ортис – 107 из 310 против 92 из 300.

Отметим, что если бы судили по количеству точных ударов за раунд, то бой закончился бы вничью 6:6.

Напомним, ранее Девин Хэйни и Теренс Кроуфорд раскритиковали оценки судей в бою Ломаченко – Ортис.