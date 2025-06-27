Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) для The Ring рассказал, чего еще хочет достичь в боксе.

«Я думаю, что у меня осталось еще два-три поединка. Я чувствую, что могу продолжать еще пару лет. Но я просто смотрю на все по очереди.

Моя цель – стать самым старым чемпионом и уйти из бокса в статусе обладателя титула. Этот бой очень важен для меня, потому что это история. Я верю, что стану первым членом Зала славы, который выиграет еще один титул чемпиона мира, а также побью свой собственный рекорд как самый старый чемпион мира в полусреднем весе.

Когда я ушел из бокса в 2021 году, это было неприятное ощущение, потому что в сердце и в голове я знал, что еще могу драться. Я всегда знал, что могу продолжать упорно работать, отдаваться делу и сосредотачиваться на тренировках. Я отдохнул и теперь вернулся.

Я чувствую себя быстрым и сильным. Я все еще могу делать то, что делал раньше на тренировках. Если уж на то пошло, то сейчас моя команда пытается меня притормозить и обеспечить достаточный отдых. Я все еще хочу каждый день выжимать из себя максимум, но понимаю, что должен слушать свою команду.

Бокс – это моя страсть. Я скучал по этому виду спорта. Последние четыре года были полезны для моего тела, потому что я занимаюсь этим уже очень долго. Я чувствую, что моя страсть и огонь вернулись, и это видно в моей работе».