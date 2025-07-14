Кроуфорд рассказал, за счет чего Пакьяо может победить Барриоса
Бывший абсолют уверен в триумфе легендарного филиппинца
около 1 часа назад
Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для Boxing Social поделился ожиданиями от поединка чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО) против легенды мирового бокса Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).
Мэнни Пакьяо возвращается на следующей неделе, в возрасте 46 лет. Я знаю, что вы очень восхищаетесь им. Вы оба великолепны во всех аспектах. Он будет биться против Марио Барриоса. Сможет ли он одержать победу?
«Я считаю, что он победит. Я просто думаю, что опыт и сила приведут его к победе».
Поединок между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Для 46-летнего филиппинца поединок с Барриосом будет первым боем с августа 2021 года, когда Пакьяо проиграл Йорденису Угасу решением судей.