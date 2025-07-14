Владимир Кириченко

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для Boxing Social поделился ожиданиями от поединка чемпиона WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО) против легенды мирового бокса Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).

Мэнни Пакьяо возвращается на следующей неделе, в возрасте 46 лет. Я знаю, что вы очень восхищаетесь им. Вы оба великолепны во всех аспектах. Он будет биться против Марио Барриоса. Сможет ли он одержать победу?

«Я считаю, что он победит. Я просто думаю, что опыт и сила приведут его к победе».

Поединок между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Для 46-летнего филиппинца поединок с Барриосом будет первым боем с августа 2021 года, когда Пакьяо проиграл Йорденису Угасу решением судей.