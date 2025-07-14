Обладатель титула WBA Regular в полусреднем весе американец Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) для The Ring поделился ожиданиями от поединка обладателя титула WBC в полусреднем дивизионе Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО) против экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO).

«Независимо от того, выиграет Пакьяо или проиграет, он легенда, я был бы рад сразиться с ним.

Мы с Барриосом давно нормально общаемся, я не хочу с ним драться. Я хочу, чтобы Барриос победил Пакьяо.

Барриос очень габаритный, чувак. Пакьяо – быстрый, так что Барриосу просто нужно правильно рассчитать момент. Пакьяо бьет быстро и с многих неожиданных ракурсов. Но он прыгает вперед – вспомни, что сделал Хуан Мануэль Маркес, когда нокаутировал его в 2012 году».