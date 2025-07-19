Паркер: «Поединок с Усиком – бой мечты – но украинец будет искать максимально прибыльные варианты»
Джозеф считает, что ему не удастся разделить ринг с Александром
6 минут назад
Фото: Queensberry Promotions
Экс-чемпион мира Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) признался, что мечтает о поединке с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Новозеландца цитирует vringe.com:
Для меня Усик – это бой мечты. Очень хотел бы проверить себя против бойца такого калибра. Думаю, что он проведет еще один бой, прежде чем завершить карьеру. Но, думаю, он будет искать максимально прибыльные варианты.
Напомним, что реванш Усика с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика нокаутом в 9-м раунде.