Бывший чемпион мира Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

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Новозеландца цитирует vringe.com:

У Даниэля отличный джеб. Он молод, он голоден, он — чемпион мира. С каждым следующим боем он выглядит всё увереннее. Если ему удастся перенести всё это на ринг… Думаю, его главная задача — работа над психологией. Физически он в порядке. Сильный, мощный, отличные удары. Но вот тут (показывает на голову) — самая важная часть для бойца. Если бой окажется для него таким же тяжёлым, как и первый, что произойдёт? Он сломается или найдёт в себе второе дыхание? Всё остальное у него есть. Он не просто так чемпион мира. Дюбуа максимально активизируется в начале боя. Попробует сломать Усика. Но окажется, что тот слишком хорош в технике, навыках, футворке. Если Дюбуа не удастся прижать Усика с самого начала, думаю, во второй половине боя Усик решит всё в свою пользу. Джозеф Паркер

В первом поединке Усик-Дюбуа роковым стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамита» Дюбуа. Так что не удивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что с наибольшей вероятностью реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оцениваются коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя.

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