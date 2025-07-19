Бывший чемпион мира Тони Беллью в интервью bet365.com высказался о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Усик — лучший тяжеловес в мире. Он, вероятно, лучший тяжеловес нашего времени, в этом уже нет никаких сомнений. Он невероятен в своем деле. Дюбуа был невероятен. Я неоднократно списывал его со счетов, но он вернулся, чтобы доказать обратное.

Ему нужно дать шанс, и он единственный имеет шанс... Но Усик уже заставил его сдаться однажды, так сможет ли он заставить его сделать это снова? (Дюбуа) сейчас на том этапе своей карьеры, когда он преодолел такие невзгоды, и он наиболее уверен в себе, чем когда-либо.