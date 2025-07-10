Паркер: «Усик увеличит темп, и тогда станет понятно, выдержит ли его Дюбуа»
По мнению новозеландца, украинец навяжет свой темп и постепенно сломает соперника
37 минут назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер в интервью YouTube-каналу Seconds Out поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне.
Начало будет похоже на их первую встречу — Дюбуа пойдет вперед и попытается навязать бой. Но ближе к середине поединка Усик начнет пробивать его защиту.
По словам новозеландца, во второй половине боя украинец лишь добавит:
Усик увеличит темп, и тогда станет понятно, выдержит ли его Дюбуа. У него невероятная выносливость — он может двигаться весь день и постоянно держать соперника в напряжении.
Паркер оценил шансы в реванше как 60% на 40% в пользу Усика.
Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли.
Усик ответил, заслуживает ли Дюбуа на реванш с ним.