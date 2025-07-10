Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер в интервью YouTube-каналу Seconds Out поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне.

Начало будет похоже на их первую встречу — Дюбуа пойдет вперед и попытается навязать бой. Но ближе к середине поединка Усик начнет пробивать его защиту. Джозеф Паркер

По словам новозеландца, во второй половине боя украинец лишь добавит:

Усик увеличит темп, и тогда станет понятно, выдержит ли его Дюбуа. У него невероятная выносливость — он может двигаться весь день и постоянно держать соперника в напряжении. Джозеф Паркер

Паркер оценил шансы в реванше как 60% на 40% в пользу Усика.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на легендарном стадионе Уэмбли.

Усик ответил, заслуживает ли Дюбуа на реванш с ним.