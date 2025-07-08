Воррен назвал имя следующего соперника Паркера, Усик знает этого парня
Новозеландец ждет защиты своего титула
14 минут назад
Британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью The Ring назвал возможного соперника для временного чемпиона WBO новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).
«Дэвид Аллен – безусловно, реальный соперник для Паркера. Это хороший бой и, на мой взгляд, особенно хороший для Джозефа.
Дэвид всегда идет вперед, не так ли? Он буквально возродил себя после победы над Фишером – и тем, как он это сделал. Посмотрим, как все будет. Год назад мы даже не рассматривали этот вариант, но сейчас это может сработать.
Нам нужно сесть с DAZN и обсудить, что делать дальше. Возможно, это будет часть поединка 5 на 5».
Ранее Уоррен говорил, что Паркер проведет бой в сентябре. Джозеф в последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе.
Напомним, 18 мая Аллен в реванше досрочно победил Джонни Фишера.
Ранее сообщалось, что Паркер в сентябре может встретиться с британским ветераном Дереком Чисорой.