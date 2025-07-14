Денис Седашов

Украинский боксер Иван Редкач поделился мыслями о будущем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком (23-0, 14 KO) и британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова цитирует Allboxing.

По мнению Редкача, его соотечественник уже потерял тот задор, который ранее делал его по-настоящему опасным противником:

Я не вижу в глазах Усика голода. Он уже сытый боец. Как по мне, он перестал быть угрозой. У меня есть предчувствие, что Дюбуа может устроить сенсацию. После двух громких побед он на подъеме — все возможно. Иван Редкач

Напомним, что Усик и Дюбуа уже встречались на ринге — в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Поединок состоится 19 июля в Лондоне.

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