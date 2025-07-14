Тренер Дюбуа – о реванше с Усиком: «Он завладеет этими титулами»
Известный специалист назвал украинца гением бокса
31 минуту назад
Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO), для talkSPORT Boxing поделился ожиданиями от реванша своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO).
Сможете ли вы насладиться следующей неделей?
«Конечно. Я прошел долгий путь как тренер. Я был в больших боях. Был бой Чисоры с Виталием Кличко, и тогда я еще был новичком. И тогда мне все говорили, что Дерек проиграет за два раунда. А я говорил – нет, ничего такого не будет. Мы не победили, но Дерек показал себя очень достойно.
Это было еще в 2010 году. С тех пор я приобрел немало опыта в больших поединках, и это очень мне помогает. Вся наша команда не просто ожидает, а испытывает настоящее волнение. И это лучшее, что может быть перед таким боем. Этот поединок – грандиозный, и мы все взволнованы».
Какой главный вызов этой недели для Даниеля?
«Основной вызов – это мистер Александр Усик. Непобежденный боец, настоящий гений бокса, очень умный человек даже вне ринга. Его IQ чрезвычайно высок.
Я знаю, что много чего говорил о нем после боя в Польше – не буду сейчас повторять. Я человек, у меня есть чувства. И я до сих пор имею очень четкое мнение по поводу того, что произошло два года назад. Но мы сейчас здесь.
Я полностью уважаю этого человека, и Даниель также уважает его. Но извините – теперь наша очередь. Если проводить аналогии с футболом, то два года назад мы играли на выезде. Теперь – матч-ответ дома, и вы увидите шоу.
Даниель обещал, что это будет шоу. Он захватит этот момент, он завладеет этими титулами. Он этого хочет, мы это чувствуем, и мы его в этом поддерживаем».
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
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