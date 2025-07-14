Владимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO), для talkSPORT Boxing поделился ожиданиями от реванша своего подопечного с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO).

Сможете ли вы насладиться следующей неделей?

«Конечно. Я прошел долгий путь как тренер. Я был в больших боях. Был бой Чисоры с Виталием Кличко, и тогда я еще был новичком. И тогда мне все говорили, что Дерек проиграет за два раунда. А я говорил – нет, ничего такого не будет. Мы не победили, но Дерек показал себя очень достойно.

Это было еще в 2010 году. С тех пор я приобрел немало опыта в больших поединках, и это очень мне помогает. Вся наша команда не просто ожидает, а испытывает настоящее волнение. И это лучшее, что может быть перед таким боем. Этот поединок – грандиозный, и мы все взволнованы».

Какой главный вызов этой недели для Даниеля?

«Основной вызов – это мистер Александр Усик. Непобежденный боец, настоящий гений бокса, очень умный человек даже вне ринга. Его IQ чрезвычайно высок.

Я знаю, что много чего говорил о нем после боя в Польше – не буду сейчас повторять. Я человек, у меня есть чувства. И я до сих пор имею очень четкое мнение по поводу того, что произошло два года назад. Но мы сейчас здесь.

Я полностью уважаю этого человека, и Даниель также уважает его. Но извините – теперь наша очередь. Если проводить аналогии с футболом, то два года назад мы играли на выезде. Теперь – матч-ответ дома, и вы увидите шоу.

Даниель обещал, что это будет шоу. Он захватит этот момент, он завладеет этими титулами. Он этого хочет, мы это чувствуем, и мы его в этом поддерживаем».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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