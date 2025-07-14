Михаил Цирюк

Уже 19 июля один из самых успешных украинских боксеров в истории, непобежденный чемпион мира по версиям WBС, WBO и IBО в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй в своей жизни поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против британца Даниэля Дюбуа.

Чем ближе бой, тем больше высказываний и комментариев боксеров появляется в сети буквально каждый день. Предлагаем вспомнить самые интересные и громкие заявления Усика и Дюбуа, которые звучали перед предстоящим противостоянием в Лондоне.

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Усик не уважает соперника?

Именно такую предпосылку за несколько дней до поединка выразил бывший тренер Даниэля Дюбуа Шейн Макгиген.

Мені здається, Усик не дуже поважає Даніеля, він ставиться до нього зневажливо. Усик – гордий чоловік. Багато хто каже, що він симулював, що удар був легітимним, що він мав програти. Тож, певно, він буде налаштований відповісти на це. Але, на мою думку, він не достатньо поважає те, чого досяг Дюбуа останнім часом. Шейн Макґіґан

Действительно, скандальный удар ниже пояса в первом поединке способствовал тому, что риторика украинца относительно британца была несколько резкой, как для Усика. В частности, он заявлял, что соперник прибегнул к грязному приему из-за того, что не способен победить по правилам.

Іноді, коли у боксера немає можливості перемогти, використовуючи правила боксу, він намагається винайти хитрі речі, щоб здобути перемогу. Що стосується його апеляції [у WBA], то коли боксер програє, його команда може спробувати знайти спосіб перекрити інформацію про його програш чимось, що може привернути увагу громадськості. І це те, що вони зробили. Неможливо порівнювати Дюбуа та Джошуа, бо це зовсім різні бійці. Різні навички, різні стилі. Цілком різні боксери. Щиро кажучи, я не думаю, що Дюбуа зможе досягти рівня Джошуа. Мені шкода, що я це говорю, але це правда, і я говорю це. Олександр Усик

Постоянное упоминание команды Дюбуа того самого удара, кажется, раздражает Усика и непосредственно перед этим поединком, хотя сам Александр это отрицает.

Це мене не дратує, бо я вважаю, що це дурниці. Це нісенітниця. Для мене це не має значення, бо я знаю – це був брудний удар. Але для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, і для мене важливе те, що є зараз. Олександр Усик

Не смог украинец пройти и мимо эпизода, когда Дюбуа толкнул его во время битвы взглядов на Уэмбли.

Знаєте, через що Дюбуа мене штовхнув на битві поглядів? Думаю, цілком можливо, що він мене боїться. Для мене це просто шоу. До Дюбуа жодних питань, нічого особистого, коли він мене штовхнув я йому усміхнувся у відповідь, мені все одно на цей вчинок. Олександр Усик

Наконец украинский боксер продемонстрировал, что не имеет никаких сомнений в своей победе, рассказав, кому посвятит третье в карьере абсолютное чемпионство.

Подарую звання абсолютного чемпіона світу після бою з Дюбуа молодшій доньці Марії. У старшої доньки Єлизавети є золота медаль Олімпіади. У сина Кирила – звання абсолюта в крузервейті, а у сина Михайла – друге звання абсолютного чемпіона, в хевівейті. Олександр Усик

Однако непосредственно перед поединком Усик всё же продемонстрировал определенные жесты уважения к сопернику, наговорив ему комплиментов.

Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох поєдинках, він — відмінний боєць. Думаю, Даніель заслуговує на реванш. Олександр Усик

А что говорил Дюбуа?

Нокаутированный в первом бою британец в своих заявлениях перед вторым поединком не был слишком резким, однако все же позволил себе порциюоткровенного кринжа.

Это будут настоящие фейерверки. Бомбы будут лететь всю ночь — и эти бомбы буду бросать я. Я пройду через все, что нужно. Я не позволю себе проиграть. Он топовый боец, один из лучших в мире. Но сейчас мое время. Я — молодой лев, должен доказать, что я настоящая новая сила в дивизионе. Сегодня у меня подготовка, еще больше подготовки, а потом будут бой и уничтожение. Это будет что-то грандиозное. Глобальное событие — его будут смотреть все. И я не могу его дождаться. Это значит для меня очень много. Я в хорошей физической форме. Психологически также готов. Я сосредоточен, держу эмоции под контролем. И я сделаю свое дело. Цель — абсолютное чемпионство. Это вершина в боксе. Даніель Дюбуа

Если бы самопровозглашенный молодой лев побывал в Украине, то фраза бомбы будут лететь всю ночь уже вряд ли казалась бы ему такой уместной. Да и угрожать Усику уничтожением... В бою, где ты - откровенный аутсайдер... В конце концов, всё покажет поединок. Александр уже сбивал с ног не одного такого болтуна, в частности и этого. Так что будем надеяться, что наш чемпион сможет повторить это и в Лондоне.

Конечно же, Дюбуа, как и его команда, много говорил о чистоте удара ниже пояса в первом бою.

Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, так что на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал сильнее и опаснее бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля.\ Даниэль Дюбуа

Кроме того, британец определил корпус Усика как уязвимое место, куда стоит направлять свои удары.

Слабое место? Возможно, да. Кажется, он несколько раз падал от ударов по корпусу. Так что такая слабость точно присутствует. На этот раз я собираюсь отдать все, чтобы точно его повалить. Даніель Дюбуа

Как и полагается, Даниэль выразил уверенность в своей победе в реванше.

Вообще не нервничаю. Обычное волнение перед боем, ничего особенного, что могло бы меня остановить. Мой прогноз? Победа. Просто победа. Нокаут, по очкам – не важно, главное победа. Это мой золотой билет. Это мой прогноз – победа, и всё. Даниэль Дюбуа

Ну а в случае собственной победы на Уэмбли Дюбуа готов к трилогии, хотя вопрос о том, захочет ли её Усик, остаётся открытым.

Если счет будет 1:1, то трилогия с Усиком или бой с Джозефом Паркером? Что угодно. Если в контракте будет реванш, то это хорошо. Не знаю, что они решат, но я сделаю свое дело как боец, как солдат. Выйду и добьюсь победы. Даниэль Дюбуа

Сможет ли «Динамит» побороть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику — коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images