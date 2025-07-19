Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) рассказал, рассматривал ли бы он вариант поединка с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), если бы тот победил чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

Цитирует Фьюри boxingscene.com.

«Это было бы невероятно. Думаю, Фрэнк Уоррен проделал фантастическую работу с Даниэлем. Он привел его от любительского бокса к чемпионству в мире. Теперь его называют Королевским убийцей. Он очень хорошо проявил себя, и я искренне рад за него.

Когда он в прошлом году дрался с Джошуа на «Уэмбли», мне было неприятно это говорить, но я был единственным, кто в прямом эфире сказал, что Дюбуа победит. И это не потому, что он лучше или хуже, просто у них схожие стили, но Даниэль значительно моложе – на 10 лет.

Но если бы этот бой с Дюбуа все-таки состоялся, я просто разбил бы его в пух и прах. Я отбил бы ему уши с одной рукой за спиной. Думаю, все это знают. У него недостаточно быстрые рефлексы. У него нет достаточной скорости, ни в руках, ни в ногах, чтобы боксировать со мной. Я бы его нокаутировал.

Я не думаю, что Дюбуа вообще победит Усика. Усик – хитрый, опытный соперник, он много движется. Мы все знаем: если стоять прямо перед Даниэлем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но если вокруг него постоянно двигаться – он, скорее всего, устанет и где-то после восьмого раунда сядет на колено после джеба».