Олег Гончар

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO и WBA Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится в Лондоне.

В интервью LuckyPunch немецкий боксер выразил амбиции сразиться с победителем.

Кабайел заявил, что бой будет равным, но Дюбуа имеет шанс остановить Усика в первых пяти раундах благодаря своей нокаутирующей силе. Если этого не произойдет, Усик, по его мнению, победит по очкам благодаря техническому мастерству.

Агит также признался, что форма Дюбуа после поражения Усику в 2023 году его удивила, поскольку британец одержал три убедительные победы над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа.

Кабайел намекнул, что может выйти на ринг после боя, если победит Усик, или же это сделает Джозеф Паркер в случае триумфа Дюбуа. Оба боксера готовы бросить вызов новому абсолютному чемпиону.

Напомним, ранее прошел предпоследний стэрдаун Усика и Дюбуа перед боем.

Украинец на последней пресс-конференции был в образе гетмана Скоропадского.