Промоутер Фьюри нашел отличный бой для Паркера, пока Джозеф ждет победителя реванша Усик – Дюбуа
Уоррен не против организовать временного чемпиона WBO бой с Чисорой
23 минуты назад
Фото: Queensberry Promotions
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен подобрал интересного соперника для Джозефа Паркера (36-2, 24 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Если будет шанс, мы попробуем устроить этот бой. Но, конечно, окончательное решение за Дереком. Он обязательный претендент от IBF. Так что здесь только ему решать. Я могу лишь сказать, что это крутой бой.
Напомним, что Александр Усик рассмеялся из-за идеи побиться с Паркером.