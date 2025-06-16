Владимир Кириченко

Американский боксер супертяжелого дивизиона Тайрелл Герндон (24-5, 15 КО) для The Ring рассказал, что будет стараться заимствовать приемы временного обладателя титула WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) в бою против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО).

«Это один из пяти лучших поединков, которые я анализирую. Паркер продемонстрировал великолепное мастерство бокса. Я обращаю внимание на всё: от дистанции до выбора ударов. Я думаю, что могу сделать нечто подобное. Я беру лучшее из того, что он сделал, и добавляю это в свой арсенал».

Уайлдер провел последний бой в июне прошлого года, проиграв Чжану Чжилею. Деонтей проиграл 4 из 5 последних поединков, среди них – поражение единогласным решением судей от Паркера в декабре 2023-го.

Напомним, поединок между Уайлдером и Герндоном состоится 27 июня в Уичито, штат Канзас, США.