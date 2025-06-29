Олег Гончар

В Анахайме (США) после яркого вечера бокса 28 июня 2025 года чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес (48-1, 30 КО) и ютубер Джейк Пол (12-1, 7 КО) устроили напряженную битву взглядов.

Событие стало кульминацией вечера, где оба бойца одержали победы.

В главном поединке Джейк Пол единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-младшего. В этот же вечер, в андеркарде, Рамирес в напряженном бою одолел кубинца Юниера Дортикоса.

После своего поединка Пол бросил вызов нескольким боксерам, в том числе и мексиканскому чемпиону.