В WBC ответили, дадут ли Усику сохранить статус абсолютного чемпиона
Президент организации чётко выразил свою позицию
около 9 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Президент WBC Маурисио Сулейман для The Ring рассказал, назначит ли он абсолютному чемпиону в тяжелом дивизионе Александру Усику (24-0, 15 КО) обязательную защиту титула.
«WBC придерживается позиции, стараясь, если это вообще возможно, сохранить статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
WBC утвердила ряд боёв, и именно поэтому мы назначили поединок за временный титул (между Кабайелем и Чжилеем в феврале), чтобы сохранить активность в дивизионе, чтобы ситуация не была замороженной. Мы вернёмся к этому вопросу на конвенции WBC, которая состоится в первую неделю декабря».
Напомним, WBO санкционировала бой Усика против временного чемпиона Джозефа Паркера.
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