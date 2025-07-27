Известный американский специалист Роберт Гарсия поделился мыслями о будущем абсолютного чемпиона в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Гарсию BoxingScene.

«Джозеф Паркер даст Усику хороший бой, но я все равно считаю, что Александр возьмет верх, будет доминировать, покажет очередное зрелищное выступление. Но давайте также помнить, что Усику уже 38 лет.

Лично я люблю Усика. Я знаком с ним. Он тренировался в моем спортзале в Окснарде. Они замечательные люди – он и Климас, мы очень уважаем эту команду.

Я бы очень хотел, чтобы он ушел на пенсию таким, каким он есть сейчас, на вершине мира. Я думаю, что у него не будет проблем с Паркером, но все равно будет трудно. Его тело уже очень изношено. Ему 38 лет.

Если он продолжит драться, мы когда-то увидим, как молодой боец будет полностью доминировать над ним. Просто из-за возраста и состояния тела. И мы увидим грустный конец, который запомнится.

Я бы хотел запомнить его как лучшего во все времена, потому что он доказывает, что является одним из лучших за все времена. Я бы хотел, чтобы он ушел на пенсию сейчас, просто завершил карьеру и запомнился как один из лучших за все времена.

Я знаю, что вокруг очень много денег, так много больших боев, и это соблазнительно для любого. Поэтому я не могу его винить. Он все еще на вершине своей карьеры. Он все еще может доминировать над многими бойцами, но рано или поздно его тело не будет реагировать. Его тело будет уставшим, и мы, возможно, увидим грустный конец. И я не хотел бы видеть такое с Усиком».