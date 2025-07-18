Олег Гончар

Катмен чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Рас Анбер прокомментировал комментарии относительно возраста украинца накануне реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), передает Sport.ua.

Анбер отверг заявления команды Дюбуа о том, что 38-летний Усик стареет. Он считает, что возраст не влияет на выступления украинца.

По словам Усика, некоторые бойцы уже в 28 лет выглядят медленными, но он не демонстрирует никаких признаков спада формы.

Анбер подчеркнул, что во втором бою с Тайсоном Фьюри в 2024 году украинец выглядел даже лучше, чем в первом. Поэтому он отметил, что возраст — последнее, о чем стоит беспокоиться соперникам Александра.

В первом поединке, который прошел 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Напомним, ранее Джеймс Али Башир высказался о том, когда будет понятно о ходе боя Усика и Дюбуа.

Также своего фаворита в поединке назвал Карен Чухаджян.