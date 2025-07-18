Владимир Кириченко

Владелец титула WBO International в полусреднем весе Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) в комментарии Trubuna.com поделился прогнозом на реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте Александром Усиком (23-0, 14 КО) и владельцем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Каковы в целом ваши ожидания от боя и какие прогнозы?

«Я считаю, что Усик победит по очкам. Ожидаю увидеть интересное противостояние. Дюбуа прибавил за последние поединки, посмотрим, будет ли этого достаточно».

Усику 38 лет, Дюбуа на 11 моложе. Может ли это повлиять на результат?

«Усик в отличной форме, и я не вижу никаких признаков того, что возраст как-то влияет на Александра».

В чем вообще основное преимущество Дюбуа?

«Сильная сторона Дюбуа – это его сила, мощь и нокаутирующая мощь. Надо быть осторожным в первой трети поединка».

Удары по туловищу – действительно ли это слабая сторона Усика, как о ней говорят? Или это скорее миф?

«Если бы это была слабая сторона, то ею бы обязательно кто-то уже воспользовался. Тяжелый вес, здесь все удары опасны, особенно если бьет кто-то вроде Дюбуа».

Если бы нужно было составить краткий план на бой для Усика, что бы вы посоветовали в бою именно с таким соперником?

«Усику надо делать то, что он всегда делает – контролировать дистанцию, переигрывать соперника, много двигаться и быть внимательным в первой половине поединка, пока Дюбуа еще свеж и опасен».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок прошел в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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