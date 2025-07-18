Башир: «Ход реванша Усик – Дюбуа будет задан в первых трех раундах»
Американский наставник отметил неплохой период для британца перед вторым поединком с украинцем
около 1 часа назад
Бывший тренер Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) Джеймс Али Башир высказался о будущем реванше чемпионов. Слова американца приводит vringe.com:
Я считаю, что это будет хороший бой, потому что Даниэль Дюбуа – молодой талант. В своих последних трех боях он показал, на что способен. У него было три досрочные победы. Сам по себе этот импульс привел его так далеко – до боя против Александра Усика. Я считаю, что это очень динамичный поединок навыков. На данный момент это бой 50 на 50. Потому что есть опытный боец Александр Усик и молодой боец Даниэль Дюбуа. Это отличный поединок, как ни посмотри.
Я считаю, что ход поединка будет задан в первых трех раундах. Первые три раунда покажут, кто победит в бою.
Я не буду давать прогноз на бой, потому что я работал с обоими бойцами. Я работал с Александром Усиком и работал с Даниэлем Дюбуа. Пусть победит лучший. Я надеюсь на хороший бой для фанатов.
Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый бой состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика нокаутом в 9-м раунде.