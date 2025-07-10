Денис Седашев

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший отреагировал на недавнюю реакцию Флойда Мейвезера-младшего после его заявления о потенциальном бое между Мейвезером и Шугаром Рэем Леонардом на пике карьеры. Слова приводит FightHype.

У каждого свое мнение — и это нормально. У меня также есть свое, и я имею право его выражать. Если кто-то попытался послать мне скрытый сигнал — он дошел. Если ты хочешь доказать, что лучше меня, я всегда открыт. Я готов к бою. Просто позвони. Рой Джонс-младший

Напомним, ранее Джонс заявил, что на пике формы Шугар Рэй Леонард победил бы Мейвезера. В ответ на это Флойд Мейвезер опубликовал видео, на котором смотрит записи нокаутов Роя Джонса в разные годы карьеры.