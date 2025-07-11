Сенченко назвал единственный смысл Усику в третий раз биться с Фьюри
Вячеслав с спортивной точки зрения в завершении трилогии смысла не видит
около 2 часов назад
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Украинский тренер Вячеслав Сенченко в интервью sport-express.ua высказался о потенциальном третьем поединке Александра Усика (23-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO):
Мы же понимаем, что речь идет о больших деньгах. Если шейхи заплатят, то он его проведет. Но мне, как зрителю, уже не интересен третий поединок после первых двух. Да, у Тайсона были моменты, но он проиграл оба поединка.