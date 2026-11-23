Шакур не будет боксировать против Силвы? Стивенсон дал ответ
Звездный американец вспомнил имя другого боксера
Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) опроверг информацию о переговорах по поводу боя с Эштоном Сильвой (20-0, 16 КО).
«Никаких переговоров вообще нет.
Дальнейшие планы? Я планирую покорить мир бокса и подарить болельщикам все поединки, которые они хотят увидеть. Я готов драться с любым.
И если первым на моем пути должен стать Мураталла – пусть так и будет».
Напомним, ранее сообщалось о возможном бое Стивенсона с Сильвой в начале 2027 года.
В то же время WBO обязала американца провести защиту титула против Реймонда Муратальи (24-0, 17 КО). Промоутерские торги по организации этого боя запланированы на 30 ноября.
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