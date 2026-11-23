Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) опроверг информацию о переговорах по поводу боя с Эштоном Сильвой (20-0, 16 КО).

«Никаких переговоров вообще нет.

Дальнейшие планы? Я планирую покорить мир бокса и подарить болельщикам все поединки, которые они хотят увидеть. Я готов драться с любым.

И если первым на моем пути должен стать Мураталла – пусть так и будет».