Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем дивизионе Шакур Стивенсон (25-0, 11 KO) высказался по поводу возможного боя против обладателя титула WBC в полусреднем весе Райана Гарсии (26-2, 21 КО).

Цитирует Шакура boxingnewsonline.net.

После победы над Конором Бенном в прошлые выходные Гарсия назвал Стивенсона среди желаемых соперников, а Шакур заявил, что готов к этому мегабою.

«Я с удовольствием с ним подрался бы. У нас с Райаном есть незавершенное дело. Мы дрались среди любителей в 15 лет, но он до сих пор это вспоминает. Это потрясающее противостояние. Я один из лучших в боксе, и он один из лучших в боксе».

Напомним, что 12 сентября Гарсия победил Бенна техническим нокаутом во втором раунде в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.