Олег Гончар

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью Sport-express.ua поделилась мыслями о том, кто из молодых украинских боксеров может достичь уровня Александра Усика и Василия Ломаченко.

На вопрос о перспективах Виктора Выхриста и Владислава Сиренко в супертяжелом весе она ответила, что в настоящий момент не видит в этой категории спортсменов, которые могли бы сравняться с Усиком.

Шатерникова подчеркнула потенциал молодежной олимпийской сборной Украины. По её словам, там есть талантливые боксеры, которые могут «выстрелить» в будущем, но конкретных имён она не назвала, отметив, что время покажет их потенциал.

Ранее Шатерникова рассказала, нужен ли Усику бой с Джейком Полом.

19 июля Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Напомним, ранее Усик и Дюбуа удивили всех во время официального взвешивания.