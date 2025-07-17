Владимир Кириченко

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова для Sport-express.ua поделилась мыслями о будущем обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

Усик заявлял, что после Дюбуа проведет еще один бой перед завершением карьеры. Кого бы вы хотели видеть у него в соперниках?

«Мне бы хотелось, чтобы Сашко кого-то разгромил в США и американцы увидели его в действии на своей территории».

Что скажете о возможном бое Усика с блогером Джейком Полом в США?

«Ну а почему нет? Мне было бы интересно посмотреть. Тем более, ни для кого не секрет, сколько заработанных денег с бокса семья Усиков вкладывает в развитие Украины. Поэтому пусть Сашко зарабатывает и больше денег привозит в нашу страну. Это правильно».

Были бы у Джейка Пола хоть какие-то шансы против Усика?

«В супертяжелой весовой категории шанс может быть, но Усик – безусловный фаворит».

Ранее Усик распространил информацию о ММА-бое с Полом и отметил Джейка. Пол отреагировал, запустив опрос.