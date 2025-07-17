Шатерникова ответила, нужен ли Усику бой с Джейком Полом в США
Сможет ли Александр покорить американский ринг?
около 1 часа назад
Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова для Sport-express.ua поделилась мыслями о будущем обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).
Усик заявлял, что после Дюбуа проведет еще один бой перед завершением карьеры. Кого бы вы хотели видеть у него в соперниках?
«Мне бы хотелось, чтобы Сашко кого-то разгромил в США и американцы увидели его в действии на своей территории».
Что скажете о возможном бое Усика с блогером Джейком Полом в США?
«Ну а почему нет? Мне было бы интересно посмотреть. Тем более, ни для кого не секрет, сколько заработанных денег с бокса семья Усиков вкладывает в развитие Украины. Поэтому пусть Сашко зарабатывает и больше денег привозит в нашу страну. Это правильно».
Были бы у Джейка Пола хоть какие-то шансы против Усика?
«В супертяжелой весовой категории шанс может быть, но Усик – безусловный фаворит».
Ранее Усик распространил информацию о ММА-бое с Полом и отметил Джейка. Пол отреагировал, запустив опрос.
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