Владимир Кириченко

Бывший претендент на титул в средней весовой категории Хамза Шираз (21-0-1, 17 KO) верит, что абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) досрочно победит Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в их будущей схватке.

Цитирует Шираза boxingnews24.com.

«Я думаю, что Канело победит нокаутом, поздней остановкой. Кроуфорд – талант поколения, элитный боец, но мне кажется, что весовые категории существуют не просто так. Кроуфорд сам об этом говорил в интервью несколько лет назад. Безусловно, когда тебе предлагают намного больше денег, то мнение меняется, не так ли? Канело сталкивался со всеми стилями. Он сражался против Бивола, одного из самых элитных полутяжеловесов. Канело – прирожденный боец среднего и второго среднего веса. Поэтому я не думаю, что навыки Кроуфорда потревожат его».

Бой состоится 13 сентября на Альледжент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция схватки будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегабоя Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.