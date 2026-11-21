Владимир Кириченко

20 ноября во Львове состоялся вечер бокса «Едины в ринге».

В одном из поединков карда этого шоу украинские боксеры в полусреднем весе Михаил Креминский (10-2-2, 7 КО) и Сергей Швец (15-2, 5 КО) определили нового обладателя титулов WBC Ukraine и чемпиона Украины по версии Национальной лиги профессионального бокса Украины.

10-раундовый поединок за вакантные титулы завершился победой Сергея Швеца единогласным решением судей – 100:90, 99:91, 99:91.

Оба боксера ранее уже пытались завоевать национальный титул, но потерпели неудачу.

В 2024 году Швец уступил Ярославу Михалушко техническим нокаутом в 6-м раунде, а в 2025-м Креминский проиграл Роману Гавриляку единогласным решением судей.

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