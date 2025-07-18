Олег Гончар

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) и британец Соломон Дакрес (9-1, 3 КО) прошли церемонию взвешивания перед поединком, который состоится 19 июля на стадионе Wembley в Лондоне.

Сиренко показал вес 116.2 кг, тогда как Дакрес — 107.0 кг, что делает украинца на 9.2 кг тяжелее.

Отметим, что сначала Сиренко должен был биться с другим украинцем, Андреем Новицким (15-0, 11 КО), но тот снялся из-за травмы крестообразных связок, полученной на спарринге.

Do NOT blink in this one! 😳



🇺🇦 Vladyslav Sirenko vs. Solomon Dacres 🇬🇧



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Напомним, на взвешивании Александр Усик показал наибольший вес в карьере. Даниэль Дюбуа оказался легче, чем в первом бою.

Усик перед поединком заявил, что его мотивирует Украина и войны, которые ее защищают.