Сиренко оказался тяжелее Дакреса перед боем в Лондоне
Украинский боксер оказался на 9 кг тяжелее соперника накануне поединка на стадионе Wembley
около 2 часов назад
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) и британец Соломон Дакрес (9-1, 3 КО) прошли церемонию взвешивания перед поединком, который состоится 19 июля на стадионе Wembley в Лондоне.
Сиренко показал вес 116.2 кг, тогда как Дакрес — 107.0 кг, что делает украинца на 9.2 кг тяжелее.
Отметим, что сначала Сиренко должен был биться с другим украинцем, Андреем Новицким (15-0, 11 КО), но тот снялся из-за травмы крестообразных связок, полученной на спарринге.
Напомним, на взвешивании Александр Усик показал наибольший вес в карьере. Даниэль Дюбуа оказался легче, чем в первом бою.
Усик перед поединком заявил, что его мотивирует Украина и войны, которые ее защищают.
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