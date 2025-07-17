Олег Гончар

Бывший британский боксер Спенсер Оливер поделился прогнозом на реванш между чемпионом WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля в Лондоне.

В интервью ggbet_ua, Оливер назвал Усика национальным героем Украины и одним из лучших бойцов в истории бокса благодаря его уникальному интеллекту и умению контролировать ринг.

Бывший боксер заявил, что Усик заставляет соперников работать на его условиях, изматывая их, как это произошло в первом бою с Дюбуа во Вроцлаве, где украинец нокаутировал уставшего британца в девятом раунде. Однако Оливер считает, что Дюбуа может воспользоваться своим моментом, ведь сейчас он в хорошей форме после трех нокаутов подряд.

По словам Оливера, для победы Дюбуа нужно завершить бой в первых шести раундах, иначе Усик получит преимущество.

Напомним, известный тренер верит в победу Дюбуа над Усиком. Он также уверен, что украинец проиграл первый бой.

Ранее на пресс-конференцию с Дюбуа пришел в образе гетмана Скоропадского.