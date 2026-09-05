«Я хотел другого соперника»: Уоррен признался, что был против боя Итаумы против Хрговича
Промоутер сделал заявление после поражения Мозеса
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что изначально имел другие планы относительно соперника для британского супертяжа Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО), который уступил хорвату Филипу Хрговичу (21-1, 16 КО) в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF. Слова приводит Ring Magazine.
Я был разочарован, потому что сначала хотел организовать бой с другим соперником. Но мы обсудили это, и команда сказала, что Хргович — именно тот оппонент, которого они хотели, и он идеально подходит по всем параметрам.
Если бы Итаума вышел и нокаутировал его в восьмом раунде, тогда все считали бы нас гениями. В каком-то смысле я доволен тем, что произошло в субботу. Понимаю, это может звучать странно, но если бы он дрался с 98 процентами других супертяжеловесов в мире, то остановил бы их. Я в этом не сомневаюсь.
Напомним, Филип Хргович победил Мозеса Итауму техническим нокаутом в девятом раунде.
Уоррен — о поражении Итаумы: «Я даже не представляю, как он чувствует себя психологически».