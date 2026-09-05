Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что изначально имел другие планы относительно соперника для британского супертяжа Мозеса Итаумы (14-1, 12 КО), который уступил хорвату Филипу Хрговичу (21-1, 16 КО) в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF. Слова приводит Ring Magazine.

Я был разочарован, потому что сначала хотел организовать бой с другим соперником. Но мы обсудили это, и команда сказала, что Хргович — именно тот оппонент, которого они хотели, и он идеально подходит по всем параметрам.

Если бы Итаума вышел и нокаутировал его в восьмом раунде, тогда все считали бы нас гениями. В каком-то смысле я доволен тем, что произошло в субботу. Понимаю, это может звучать странно, но если бы он дрался с 98 процентами других супертяжеловесов в мире, то остановил бы их. Я в этом не сомневаюсь.