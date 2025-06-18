Транслятор реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) на DAZN в своих соцсетях подготовил визитку для украинца, в которой рассказал, в чем магия чемпиона мира по версиям WBO/WBA/WBC:

Из-за этого Усик является магом бокса. 350 поединков в любителях, золото Олимпийских игр, абсолютный чемпион в двух весовых категориях. Украинец доказал, что размер не имеет значения, когда ты противостоишь лучшему боксеру.

За счет чего Усик победил почти каждого, с кем дрался за последние 2 десятилетия? Контроль. Усик овладел навыком, как контролировать каждый аспект боя. Его леворукая стойка не позволяет сопернику расслабиться. Его дальность, умение забирать раунды, работать по корпусу и обвиваться вокруг оппонента позволяют задавать ход поединка. Его работа на ногах заставляет оппонентов танцевать по правилам Усика. С более быстрыми ногами и элитным IQ он может разрывать дистанцию и избегать ударов, делая эту ночку в офисе крайне тяжелой для каждого оппонента.