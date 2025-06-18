Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился ожиданиями от второго поединка Александра Усика (23-0, 14 КО) и Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). Британца цитирует vringe.com:

Усик не раз доказывал, что если он уже однажды с кем-то боксировал, то во второй раз ему будет проще. Разница между первым и вторым поединком с Дюбуа в том, что теперь Дюбуа поверил в себя. Он стал более уверенным, верит в свой тренировочный лагерь и в своих тренеров. Тогда как в первом бою он выглядел как новичок за рулем.

Но проблема с Усиком в том, что если ты хотя бы раз с ним подрался – он считывает твой шаблон. Так было с Джошуа, хотя тот в реванше выступил лучше, Усик выглядел еще увереннее. То же самое и с Фьюри – второй бой был для Усика легче, чем первый, на мой взгляд.

Все потому, что Усик понимает, кто ты, знает твои сильные и слабые стороны, как ты двигаешься, и просто реализует свою формулу. Пока что признаков спада у него не видно.