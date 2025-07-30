Тренер Баколе: «Мартину предложили бой против Итаумы в августе, и мы согласились – они взяли Уайта»
В команде конголезца раскрыли детали переговоров с известным проспектом
около 5 часов назад
Мартин Баколе / Фото - Yahoo
Билли Нельсон, тренер конголезского боксера супертяжелого дивизиона Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО), рассказал, что его подопечному предложили провести бой с британцем Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO).
Цитирует Нельсона bloodyknockout.com.
«Нам предложили этот бой в августе, и мы согласились. А они пошли и взяли Диллиана Уайта, так что это показывает, насколько они его действительно хотят».
Итаума 16 августа проведет бой против Уайта. Баколе последний бой провел в мае – вничью отбоксировал с Аджагбой.
Ранее сообщалось, что бой Итаума — Баколе может пройти на одном шоу вместе с поединком Ортис — Эннис.