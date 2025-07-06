Турки – о бое Сепеда – Шакур: «У нас есть сюрприз в субботу – ринг, который будет уменьшаться...»
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около 2 часов назад
Сепеда и Шакур / Фото - Yahoo
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал предстоящий поединок чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) против временного обладателя титула WBC Уильяма Сепеды (33-0, 27 KO).
«У нас есть сюрприз для Шакура в субботу – ринг, который будет уменьшаться в течение боя.
Шакур говорит, что готов устроить избиение Уильяму Сепеде, и я знаю, что мексиканец подготовился к самому большому вызову в своей жизни».
Поединок между боксерами состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.
Напомним, Шакур заявил, что надёрет задницу своему соотечественнику.