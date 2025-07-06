Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх прокомментировал предстоящий поединок чемпиона WBC в легком весе Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО) против временного обладателя титула WBC Уильяма Сепеды (33-0, 27 KO).

«У нас есть сюрприз для Шакура в субботу – ринг, который будет уменьшаться в течение боя.

Шакур говорит, что готов устроить избиение Уильяму Сепеде, и я знаю, что мексиканец подготовился к самому большому вызову в своей жизни».