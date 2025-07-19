Владимир Кириченко

Известный украинский специалист и бывший обладатель титула WBO International в легком весе Андрей Синепупов для Sport24 поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик во второй раз встретится с Дюбуа. Противнику — 27, он на два года повзрослел. Вероятно, добавил, развил свои сильные качества. Поединок на «Уэмбли» может быть не похож на тот, что в 2023-м провели во Вроцлаве.

«Первый бой также был очень интересным, Александр защищал пояса, отобранные у Энтони Джошуа. Дюбуа начал очень хорошо, сумел навязать Усику свою тактику. Александр её, впрочем, быстро разгадал. Начал раскладывать противника по этажам и победил досрочно. В этой борьбе тактик наша взяла верх.

После того поединка Дюбуа провел три боя с очень хорошими боксерами, и в последнем убедительно одолел Джошуа, отправив соотечественника на канвас в пятом раунде. Александр за это время дважды победил Тайсона Фьюри.

Как видим, оба соперника субботнего боя встречались с лучшими. Поэтому противостояние будет серьёзным. Могу сказать наверняка, что Усик и Дюбуа готовят друг другу сюрпризы. Вопрос в том, что британец может противопоставить скорости, бешеному темпу, разнообразию атак, защитным действиям, комбинациям, работе по этажам, которые навязывает Александр? Не исключено, что в первых раундах ему удастся навязать свой стиль и тактику. Но Усик, это его отличительная черта, умеет считывать соперника. Думаю, на этот раз не будет исключения из правила».

Ваш прогноз: соперники проведут все 12 раундов, или будет досрочная победа кого-то из них?

«Думаю, Александр победит ближе к последним раундам».

Напоминаем, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2. Где смотреть онлайн поединок