Усик – на вершине рейтинга P4P от BoxRec, Альварес – вне топ-5
Десятку лучших замкнул экс-соперник Ломаченко
1 день назад
Александр Усик / Фото - Sky Sports
Статистический портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.
На вершине находится абсолютный чемпион мира в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).
В своём последнем бою Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) в 5-м раунде и в третий раз в карьере завоевал титул абсолютного чемпиона.
Рейтинг P4P по версии BoxRec:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитрий Бивол
5. Артур Бетербиев
6. Сауль Альварес
7. Джесси Родригес
8. Дзунто Накадани
9. Давид Бенавидес
10. Шакур Стивенсон
Обновленный рейтинг рейтинг P4P от ESPN.