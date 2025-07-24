Кто сможет остановить Усика? Рой Джонс назвал главного претендента
Рой Джонс считает, что это Джозеф Паркер
2 дня назад
Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о будущем Александра Усика (24-0, 15 КО) после его очередной победы.
В интервью британским СМИ он поделился мнением по поводу следующего соперника украинца – Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) и оценил шансы Усика.
Лучший вариант для Усика сейчас — бой против Джозефа Паркера. Это настоящий шанс для Паркера и его тренера Энди Ли. Джозеф — непростой соперник, он создаст проблемы. Усик обычно лучше боксирует с большими парнями, а Паркер — не слишком габаритный супертяж. А это означает, что он сможет навязать скоростной бокс.
По словам экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях, Паркер на данный момент является самым серьезным претендентом на титул:
Я не говорю, что Джозеф победит Усика. Но именно у него, на мой взгляд, больше всего шансов среди всех.
Напомним, Александр Усик недавно победил Даниэля Дюбуа в реванше, сохранив звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.