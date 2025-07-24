«Нужно что-то новое, чтобы победить Усика». Джонс – о фиаско Дюбуа
По словам легенды бокса, единственным серьёзным соперником для украинца является Джозеф Паркер
2 дня назад
Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший поделился впечатлениями от реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который состоялся в прошлые выходные.
В интервью британским СМИ экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выразил сомнение относительно шансов британца на победу.
Я еще до боя говорил: если тебя останавливают джебом — ты не победишь. Усик в первом поединке просто убрал его джебом. Как поверить, что он сможет вернуться и выиграть, если ничего нового не продемонстрировал? Он нанес свой лучший удар, но этого мало.
Американец также оценил потенциальных соперников Усика, с которыми украинец мог бы иметь самые серьезные проблемы:
Честно говоря, из всех, кого мы знаем, наилучшие шансы имеют лишь несколько ребят. Но, по моему мнению, самый реальный претендент на победу — Джозеф Паркер.
Напомним, Александр Усик в реванше уверенно победил Даниэля Дюбуа, сохранив титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Усик нокаутировал Дюбуа в реванше и снова стал абсолютным чемпионом — видео.
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