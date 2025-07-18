«Усик — наш супергерой». Хижняк уверен в победе украинца над Дюбуа
Олимпийский чемпион-2024 уверен, что украинец одержит уверенную победу над британцем
около 1 часа назад
Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк в интервью Чемпион Радио выразил поддержку Александру Усику (23-0, 14 КО) накануне боя-реванша против Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО).
Он назвал чемпиона настоящим украинским супергероем и отметил, что Усик уже имеет психологическое преимущество над британцем.
Александр — мой близкий друг. Это человек, который всегда поддерживает и словом, и делом. Он наш супергерой. Я благодарен ему за ту силу, которую он приносит.
Он также поделился впечатлениями от пресс-конференции, которая состоялась накануне поединка:
Когда они сидели рядом, было видно — Александр уже побеждает Дюбуа даже просто своим присутствием. Было тяжело смотреть на Дюбуа — он нервничал и быстро ушел после битвы взглядов. По моему мнению, Усик уже выигрывает этот бой — как минимум, на несколько раундов вперед.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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