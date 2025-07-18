Усик или Дюбуа? Сын Майка Тайсона сделал громкое заявление перед боем
Амир выразил уверенность в победе украинца
28 минут назад
Фото: Getty Images
Сын легендарного чемпиона Майка Тайсона Амир Тайсон поделился своим прогнозом на будущий реванш между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова приводит Boxing Mechanism.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Дюбуа возмужал как боксер, он действительно прибавил. Но Усик все еще остается бойцом высочайшего уровня. На мой взгляд, он — лучший супертяж со времен Леннокса Льюиса. Усик «прочитал» Дюбуа еще в первом бою, и на этот раз будет еще более доминирующим — как в поединке с Фьюри
Усик – гетман: символический образ украинца перед боем с Дюбуа.