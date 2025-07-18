Бывший тренер Александра Усика и Владимира Кличка Джеймс Али Башир хочет увидеть реванш «Доктора Стального Молота» с Тайсоном Фьюри. Слова американца приводит vringe.com:

Я хотел бы увидеть Тайсона Фьюри против его старого заклятого врага Владимира Кличко. Владимир все еще в форме, и он считает, что вернется и победит Тайсона Фьюри. Я общался с ним, и он говорил мне об этом не раз. Это было бы что-то из старой школы. Пусть сразится с Владимиром Кличко.

Сейчас Владимиру Кличко, наверное, где-то 48-49 (49 – прим.), но он в отличной форме. Я просто думаю, что он способен выйти и сделать хорошую работу. Выиграет он или нет? Конечно, я скажу, что мой парень Владимир Кличко победит. Я чувствую, что он может победить. Но если Фьюри хочет сражаться с кем-то, то сразись с Владимиром Кличко, оставь Усика в покое.