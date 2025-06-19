Шейн МакГуиган, бывший тренер обладателя титула IBF в супертяжелом дивизионе Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), для Pro Boxing Fans поделился мнением о реванше британца против обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

«Я думаю, Даниэль сейчас в куда лучшей форме. Он точно не воспринял предыдущий бой как поражение, что на самом деле замечательно. Он просто как бы отложил это в своей голове таким образом, что он должен был выиграть бой. И у него сейчас отличная серия – Миллер, Хргович, Джошуа.

Но я уверен, что после 4-5 раундов, когда он будет работать в таком темпе, в котором он не привык работать, в котором он не любит работать... Ведь Хргович ускорял темп, Джошуа ускорял темп, Миллер заставлял его работать в своем темпе, но потом Даниэль переломил поединок.

Но Усик сражается в совсем другом темпе. Так что считаю, что все сведется к темпу. Это самая главная вещь, которая отключает твой разум. И когда ты будешь постоянно пропускать, ты просто будешь позволять победе ускользать от тебя».