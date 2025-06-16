Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) в интервью Queensberry Promotions высказался о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO):

Сейчас я должен победить. Разница между первым поединком и реваншем в том, что этот бой я должен выиграть. Я более уверен, я показал это в трех последних поединках, что я стал совсем другим. Я готов к этому. Будет чудесный день, не так ли?

После поражения от Усика я должен был пройти через некоторые вещи, чтобы стать другим, более совершенным бойцом. Взять урок из боли, от разочарования от поражения и теперь мне нужна победа. Я должен перевернуть все с ног на голову. Сделать все, чтобы, когда писалась история, я был победителем, членом Зала славы.