«Усик не стал лучше, а Дюбуа изменился». Спенсер Оливер сделал прогноз перед реваншем
Бывший чемпион считает, что украинец не прогрессирует, тогда как британец сделал серьезный шаг вперед
16 минут назад
Бывший британский боксер Спенсер Оливер поделился прогнозом на будущий реванш между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова приводит talkSPORT.
Я верю, что Даниэль Дюбуа одержит победу над Александром Усиком. Я видел, как он тренируется, знаю, над чем они работают с точки зрения тактики. Это будет совершенно другой Дюбуа, чем в 2023 году.
Оливер отметил, что хотя Усик тогда значительно превосходил соперника, за последний год ситуация изменилась:
Усик не стал лучше, но два боя с Фьюри точно добавили ему нагрузку. А Дюбуа, наоборот, существенно прибавил как в физическом, так и в ментальном плане. Это будет совершенно другой бой, и я ставлю на Даниэля.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.
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